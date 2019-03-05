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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Челябинец написал открытое письмо в администрацию президента с требованием проверить траты ХК «Трактор»
05.03.2019 г. 14:47
Общественник Николай Ольховский опубликовал открытое письмо прокурору Челябинской области и администрации президента.
В обращении он просит проверить расходование средств руководством хоккейного клуба «Трактор». По мнению Николая Ольховского, директор команды Иван Сеничев платит высокие зарплаты своим родственникам и друзьям, которые входят в структуру клуба.
За последние пять лет, по словам общественника, команда получила из бюджета области 4 млрд рублей. При этом результаты игры оставляют желать лучшего, поделился с корреспондентом «Челябинского эха» Николай Ольховский.
«Мои претензии сводятся к тому, что клубом управляет непрофессиональный человек, который не в состоянии привести команду к победе, который своими действиями выжил из команды единственного тренера за последние годы, при котором «Трактор» играл хорошо, и который откровенно занимается кумовством. За бюджетные деньги нанимает своих зятьев, своих друзей. Это, по-моему, верх неуважения ко всей нашей области. Они готовы выдавать клубу миллиарды, но то, как эти деньги тратятся, никто проверить не в состоянии», — заявил Николай Ольховский.
По словам общественника, в конце 2018 года он присылал обращение в Генпрокуратуру. Надзорное ведомство перенаправило письмо в администрацию Челябинска. Там Ольховскому сообщили, что не имеют права проверять расходование средств клубом. Теперь общественник планирует направить обращение в администрацию президента.
Фото с сайта u-f.ru
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