Челябинец написал открытое письмо в администрацию президента с требованием проверить траты ХК «Трактор»

Фото с сайта u-f.ru

Общественник Николай Ольховский опубликовал открытое письмо прокурору Челябинской области и администрации президента.

В обращении он просит проверить расходование средств руководством хоккейного клуба «Трактор». По мнению Николая Ольховского, директор команды Иван Сеничев платит высокие зарплаты своим родственникам и друзьям, которые входят в структуру клуба.

За последние пять лет, по словам общественника, команда получила из бюджета области 4 млрд рублей. При этом результаты игры оставляют желать лучшего, поделился с корреспондентом «Челябинского эха» Николай Ольховский.

«Мои претензии сводятся к тому, что клубом управляет непрофессиональный человек, который не в состоянии привести команду к победе, который своими действиями выжил из команды единственного тренера за последние годы, при котором «Трактор» играл хорошо, и который откровенно занимается кумовством. За бюджетные деньги нанимает своих зятьев, своих друзей. Это, по-моему, верх неуважения ко всей нашей области. Они готовы выдавать клубу миллиарды, но то, как эти деньги тратятся, никто проверить не в состоянии», — заявил Николай Ольховский.

По словам общественника, в конце 2018 года он присылал обращение в Генпрокуратуру. Надзорное ведомство перенаправило письмо в администрацию Челябинска. Там Ольховскому сообщили, что не имеют права проверять расходование средств клубом. Теперь общественник планирует направить обращение в администрацию президента.

Фото с сайта u-f.ru

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