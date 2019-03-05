Челябинский депутат Госдумы предложил давать призывникам отсрочку на выплату кредита

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин внес на рассмотрение Госдумы законопроект по кредитным каникулам для призывников.

Документ внесен во вторник, 5 марта. Виталий Пашин пояснил корреспонденту «Челябинского эха», что его идея возникла после обращений призывников и участников военных сборов. По словам парламентария, исправно оплачивать кредит во время срочной службы в армии в большинстве случаев невозможно.

«Молодой человек, уходя на срочную службу с кредитом, автоматически лишен возможности его выплачивать. Соответственно, когда он будет возвращаться с военной службы, у него сразу же будет плохая кредитная история, невыплаты, штрафы, пени. Мы предлагаем следующий порядок: если у призывника есть кредит, он приходит в банк в течение десяти дней с момента обращения и не позднее трех дней до убытия, пишет заявление, что он идет на военную службу, и просит отсрочку на год», — прокомментировал Виталий Пашин.

Законопроект включает в себя все виды обязательств: как потребкредиты, так и ипотеку. Каникулы планируется предоставить не только призывникам, но и тем, кто уходит на военные сборы. В ближайшее время работа по законопроекту начнется в профильных комитетах Госдумы и правительстве, рассказал Виталий Пашин.

Все новости за 05.03.2019 г.»