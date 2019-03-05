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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
В 2018 году южноуральцы потратили около 55 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом
05.03.2019 г. 15:18
Фото с сайта amic.ru
Челябинскую область включили в топ-15 регионов России по емкости рынка автомобилей с пробегом.
Рейтинг на основе данных за 2018 год составило агентство «Автостат». Первое место заняла Москва. Жители столицы потратили на автомобили с пробегом более 247 млрд рублей. Далее идут Московская область и Санкт-Петербург.
Челябинская область заняла в рейтинге 11-е место. В прошлом году южноуральцы потратили около 55 млрд рублей на покупку подержанных машин. По объему рынка Челябинская область заняла 8-е место — около 140 тыс. автомобилей. Средняя стоимость машины в регионе составила более 390 тыс. рублей.
Фото с сайта amic.ru
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