Южноуральским магазинам грозят штрафы до 700 тыс. рублей за вынос просрочки в мусорные баки

Фото: Анна Адианова

Руководителям магазинов рекомендуют усилить контроль за утилизацией просроченных товаров.

В региональном управлении Россельхознадзора прокомментировали информацию, которая несколько дней назад появилась в ряде СМИ. Сообщалось, что пенсионеры в Челябинске забирают из контейнеров просроченные продукты, выброшенные из магазинов.

Вынос товаров с истекшим сроком годности в мусорные баки является нарушением, напоминают в ведомстве. Россельхознадзор советует руководителям торговых сетей усилить контроль за утилизацией просрочки. За выброс таких продуктов в мусорные баки предусмотрены штрафы до 700 тыс. рублей.

Фото: Анна Адианова

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