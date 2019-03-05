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Южноуральским магазинам грозят штрафы до 700 тыс. рублей за вынос просрочки в мусорные баки
05.03.2019 г. 09:56
Фото: Анна Адианова
Руководителям магазинов рекомендуют усилить контроль за утилизацией просроченных товаров.
В региональном управлении Россельхознадзора прокомментировали информацию, которая несколько дней назад появилась в ряде СМИ. Сообщалось, что пенсионеры в Челябинске забирают из контейнеров просроченные продукты, выброшенные из магазинов.
Вынос товаров с истекшим сроком годности в мусорные баки является нарушением, напоминают в ведомстве. Россельхознадзор советует руководителям торговых сетей усилить контроль за утилизацией просрочки. За выброс таких продуктов в мусорные баки предусмотрены штрафы до 700 тыс. рублей.
Фото: Анна Адианова
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