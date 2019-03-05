В Магнитогорске осудили мужчину, который зарезал собаку

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд признал 40-летнего магнитогорца виновным в жестоком обращении с животными.

В декабре 2018 года мужчина пил алкоголь в своей квартире вместе с соседями, которые привели дворнягу. Из-за собаки произошел конфликт. Хозяин квартиры завел пса на балкон и ударил ножом. Животное скончалось.

В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что в трезвом виде никогда бы такое не совершил. Магнитогорца приговорили к году лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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