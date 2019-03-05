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Прокуратура потребовала от Владимира Елистратова ликвидировать стихийные свалки снега в Челябинске
05.03.2019 г. 09:48
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске прокуратура выявила экологические нарушения при уборке снега.
По правилам благоустройства отходы и снег с городских улиц следует вывозить на специально отведенные полигоны. Однако в контракте мэрии с подрядчиком, компанией «Южуралмост», места складирования снежных масс не определены.
Снег с дорог вывозят на стихийные свалки в нарушение требований экологической безопасности. Также там накапливаются другие отходы, что создает угрозу загрязнения окружающей среды. Природоохранная прокуратура внесла представление главе города Владимиру Елистратову об устранении нарушений и наказании виновных, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта cheladmin.ru
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