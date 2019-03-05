Прокуратура потребовала от Владимира Елистратова ликвидировать стихийные свалки снега в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске прокуратура выявила экологические нарушения при уборке снега.

По правилам благоустройства отходы и снег с городских улиц следует вывозить на специально отведенные полигоны. Однако в контракте мэрии с подрядчиком, компанией «Южуралмост», места складирования снежных масс не определены.

Снег с дорог вывозят на стихийные свалки в нарушение требований экологической безопасности. Также там накапливаются другие отходы, что создает угрозу загрязнения окружающей среды. Природоохранная прокуратура внесла представление главе города Владимиру Елистратову об устранении нарушений и наказании виновных, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта cheladmin.ru

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