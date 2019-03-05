Житель Каслинского района убил таксиста, с которым распивал алкоголь во время поездки

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, который убил собутыльника-таксиста.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Местный житель вызвал такси из Каслей в Багаряк. В пути они сделали остановку, в ходе которой пили спиртное. Затем между водителем и пассажиром произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил таксиста по голове и туловищу, задушил и сбросил в овраг. После этого он сел в его машину и скрылся.

Местному жителю предъявили обвинения в убийстве и угоне автомобиля. Суд приговорил его к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

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