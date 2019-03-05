В центре Челябинска из-за нечищеных дорог не успели потушить пожар в жилом доме

Фото с сайта 74.mchs.ru

В Челябинске нечищеная дорога помешала потушить пожар.

Возгорание в поселке Мелькомбинат-2 произошло поздно вечером 4 марта. На место оперативно прибыли пожарные. Однако проехать непосредственно к горящему дому помешала нечищеная дорога, на которой увязала тяжелая техника. Также пожарные столкнулись с проблемой водоснабжения. Ближайший гидрант находился в 1,5 км, на территории ТРК «Родник». Охрана комплекса длительное время не пускала сотрудников МЧС заправить машины, при этом сотрудники ссылались на частную собственность и водосчетчики.

Тем временем пожар в деревянном доме набрал силу и перекинулся на соседнее здание. Огнеборцам удалось его отстоять, пострадала только кровля. Погибших и пострадавших не было. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.

«При тушении сотрудникам МЧС пришлось столкнуться с человеческой халатностью, а также с недопониманием в вопросах противопожарного водоснабжения объектов мегаполиса», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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