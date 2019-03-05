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В Аше при пожаре в частном доме погиб 7-летний ребенок
05.03.2019 г. 09:31
Фото с сайта 74.mchs.ru
В Челябинской области два человека погибли при пожаре в частном доме.
Все произошло в ночь на вторник, 5 марта. Загорелся двухэтажный деревянный дом в частном секторе. Огонь охватил само здание и распространился на хозпостройки во дворе. Общая площадь возгорания составила 100 кв. метров.
По информации областного управления МЧС, пожар тушили 30 человек и десять единиц техники. В огне погибли два человека, в том числе 7-летний ребенок. 45-летний хозяин дома получил ожоги. Его госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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