Челябинцы заподозрили сотрудников «Почты России» в махинациях с талонами электронной очереди

Скриншот видео с сайта vk.com / Ольга Плеханова

Житель Челябинска снял на видео, как сотрудница «Почты России» распечатывает талоны электронной очереди для себя.

Видео в понедельник, 4 марта, опубликовала одна из жительниц Челябинска на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ролике сотрудница «Почты России» стоит около терминала и распечатывает талоны электронной очереди. Автор видео подходит к женщине и спрашивает: «Какую услугу вы хотите себе оказать? Сколько вы талонов распечатали?». Сотрудница почты, игнорируя вопросы, уходит.

Инцидент произошел в отделении на проспекте Ленина, 64. В комментарии к видео интернет-пользователи отмечают, что замечали подобное и в других отделениях. По мнению автора ролика, таким способом сотрудники почты повышают себе статистику. В региональном управлении ФПС сообщили, что в этот день в отделении произошел сбой.

«Сотрудники отделения самостоятельно пытались перезагрузить и наладить работу киоска регистратора. Не сумев самостоятельно устранить неполадку, подали заявку подрядчику. После обеда неполадка была устранена», — заявили в пресс-службе УФПС по Челябинской области.

По факту произошедшего будет проведена служебная проверка.

Скриншот видео с сайта vk.com / Ольга Плеханова

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