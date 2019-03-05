- 65.7956р. - 0.0189
- 74.7438р. - 0.0610
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
-
27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Челябинцы заподозрили сотрудников «Почты России» в махинациях с талонами электронной очереди
05.03.2019 г. 08:28
Житель Челябинска снял на видео, как сотрудница «Почты России» распечатывает талоны электронной очереди для себя.
Видео в понедельник, 4 марта, опубликовала одна из жительниц Челябинска на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ролике сотрудница «Почты России» стоит около терминала и распечатывает талоны электронной очереди. Автор видео подходит к женщине и спрашивает: «Какую услугу вы хотите себе оказать? Сколько вы талонов распечатали?». Сотрудница почты, игнорируя вопросы, уходит.
Инцидент произошел в отделении на проспекте Ленина, 64. В комментарии к видео интернет-пользователи отмечают, что замечали подобное и в других отделениях. По мнению автора ролика, таким способом сотрудники почты повышают себе статистику. В региональном управлении ФПС сообщили, что в этот день в отделении произошел сбой.
«Сотрудники отделения самостоятельно пытались перезагрузить и наладить работу киоска регистратора. Не сумев самостоятельно устранить неполадку, подали заявку подрядчику. После обеда неполадка была устранена», — заявили в пресс-службе УФПС по Челябинской области.
По факту произошедшего будет проведена служебная проверка.
Скриншот видео с сайта vk.com / Ольга Плеханова
- 12.02.2019 г. В Усть-Катаве из почтового отделения украли 22 млн рублей
- 08.02.2019 г. Более 20% земли в Челябинской области загрязнено тяжелыми металлами
- 07.02.2019 г. Экс-начальница почты в Саргазах забирала себе пенсии жителей поселка
- 29.11.2018 г. «Магнит» откроет 2 тыс. магазинов в почтовых отделениях по всей России
- 21.11.2018 г. В Челябинске будут судить бывшую сотрудницу почты, которая украла пенсии на четверть миллиона рублей