- 65.7956р. - 0.0189
- 74.7438р. - 0.0610
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
-
27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Владимир Елистратов: население Челябинска растет, а негатив «нагнетают в соцсетях»
05.03.2019 г. 08:32
Глава Челябинска прокомментировал критические высказывания о городе.
Свою точку зрения на общественные настроения в городе Владимир Елистратов высказал в интервью газете «Челябинский обзор». Мэр охарактеризовал город как «современный, инвестиционно привлекательный, удобный для жителей». Он отметил, что сейчас в Челябинске идет преображение городской среды, которое связано с приближающимися саммитами ШОС и БРИКС-2020.
Также Владимир Елистратов прокомментировал слова директора филиала Президентской академии Сергея Зырянова о том, что менее четверти жителей хотели бы оставить жить в Челябинске своих детей. Глава города пояснил, что этот пессимизм в настроениях имеет искусственную природу.
«Есть, конечно, группа людей, склонных видеть жизнь в городе в мрачных тонах. Но такие в основном в соцсетях нагнетают. При этом население Челябинска растет и прирастает», — подчеркнул Владимир Елистратов. Глава города отметил, что чувствует «большую ответственность» перед жителями.
По словам мэра, Челябинск не является «мрачным городом». «Окурки не везде, разбитые бутылки далеко не на каждой площадке. И на любого дебошира найдется тот, кто поставит его на место», — уточнил Владимир Елистратов.
Кроме того, глава города напомнил о своих обещаниях, данных во время конкурса по выборам мэра. По словам Владимира Елистратова, в течение трех лет в Челябинске отремонтируют несколько больниц и построят порядка 20 детсадов. Реформирование ждет систему общественного транспорта и жилищно-коммунальное хозяйство.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 27.08.2018 г. В администрации Челябинска назначен новый начальник управления организационной и контрольной работы
- 17.05.2018 г. В челябинской городской думе прошли обыски
- 19.04.2017 г. Сергей Давыдов снова будет работать на одном из постов в администрации Челябинска
- 18.04.2017 г. Силовики изъяли в мэрии Миасса документы для проверки законности сделок с землей
- 12.12.2016 г. Чиновники мэрии Челябинска сегодня принимают жителей без записи