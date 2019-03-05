Владимир Елистратов: население Челябинска растет, а негатив «нагнетают в соцсетях»

Фото с сайта cheladmin.ru

Глава Челябинска прокомментировал критические высказывания о городе.

Свою точку зрения на общественные настроения в городе Владимир Елистратов высказал в интервью газете «Челябинский обзор». Мэр охарактеризовал город как «современный, инвестиционно привлекательный, удобный для жителей». Он отметил, что сейчас в Челябинске идет преображение городской среды, которое связано с приближающимися саммитами ШОС и БРИКС-2020.

Также Владимир Елистратов прокомментировал слова директора филиала Президентской академии Сергея Зырянова о том, что менее четверти жителей хотели бы оставить жить в Челябинске своих детей. Глава города пояснил, что этот пессимизм в настроениях имеет искусственную природу.

«Есть, конечно, группа людей, склонных видеть жизнь в городе в мрачных тонах. Но такие в основном в соцсетях нагнетают. При этом население Челябинска растет и прирастает», — подчеркнул Владимир Елистратов. Глава города отметил, что чувствует «большую ответственность» перед жителями.

По словам мэра, Челябинск не является «мрачным городом». «Окурки не везде, разбитые бутылки далеко не на каждой площадке. И на любого дебошира найдется тот, кто поставит его на место», — уточнил Владимир Елистратов.

Кроме того, глава города напомнил о своих обещаниях, данных во время конкурса по выборам мэра. По словам Владимира Елистратова, в течение трех лет в Челябинске отремонтируют несколько больниц и построят порядка 20 детсадов. Реформирование ждет систему общественного транспорта и жилищно-коммунальное хозяйство.

Фото с сайта cheladmin.ru

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