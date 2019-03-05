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Из ТРК «Фокус» ночью из-за пожара эвакуировали людей
05.03.2019 г. 07:54
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
В торговом центре Челябинска из-за возгорания холодильника эвакуировали более 50 человек
Возгорание произошло в магазине «Мегамарт». Сообщение о пожаре поступило в 00:55. В магазине было короткое замыкание с последующим возгоранием электропроводки в холодильной установке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Из здания самостоятельно эвакуировались 52 человека. Погибших и травмированных нет.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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