Из ТРК «Фокус» ночью из-за пожара эвакуировали людей

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В торговом центре Челябинска из-за возгорания холодильника эвакуировали более 50 человек



Возгорание произошло в магазине «Мегамарт». Сообщение о пожаре поступило в 00:55. В магазине было короткое замыкание с последующим возгоранием электропроводки в холодильной установке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Из здания самостоятельно эвакуировались 52 человека. Погибших и травмированных нет.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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