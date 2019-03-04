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«Яблоко» оспорит в суде порядок проведения конкурса по выборам мэра Челябинска
04.03.2019 г. 16:40
Челябинское отделение партии «Яблоко» просит областной суд признать недействительными решения гордумы относительно конкурса по выборам мэра.
Партия оспорит в суде решения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра и об избрании главы Челябинска. По мнению руководителя регионального отделения «Яблока» Ярослава Щербакова, в существующих правилах отсутствуют четкие критерии оценки претендентов.
«Почему, закупая, например, услуги по информационному освещению собственной деятельности, городская дума четко определяет критерии оценки, а при выборе главы Челябинска доверяет комиссии самостоятельно оценивать кандидатов с учетом своих внутренних предпочтений? Главным критерием по сути являлся уровень лояльности кандидата к региональной власти», — заявил он.
Также представители партии обратили внимание на неверную дату, которая значится в решении гордумы. «В документе указано, что избранный глава приступает к исполнению обязанностей 29 февраля, однако в феврале 2019 года 28 дней», — говорится в сообщении пресс-службы партии.
Ярослав Щербаков участвовал в конкурсе по выборам мэра, но не был отобран комиссией по результатам собеседования. 26 февраля депутаты гордумы назначили главой Челябинска Владимира Елистратова.
Фото с сайта chelduma.ru
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