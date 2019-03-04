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После ареста Александра Емельяненко бой в Челябинске с его участием отменили
04.03.2019 г. 16:25
Шестой турнир по смешанным единоборствам RCC состоится в Челябинске в мае, но без Александра Емельяненко.
Исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, что боя точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. «Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен», — уточнил Николай Клименко.
Турнир пройдет в Челябинске 4 мая на арене «Трактор». Месяц назад организаторы анонсировали участие в нем Александра Емельяненко. Его соперником должен быть стать бразилец Вагнер Прадо. По информации СМИ, 1 марта Емельяненко, будучи пьяным, устроил ДТП в Кисловодске и пытался скрыться от полицейских. Суд арестовал бойца смешанных единоборств на 10 суток.
Фото с сайта vk.com/rcc_mma
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