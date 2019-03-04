Южноуральцы добавят денег из своих карманов на благоустройство городов

Фото с сайта gubernator74.ru

Софинансирование работ по благоустройству дворов со стороны жителей составит 3%.

По словам губернатора Бориса Дубровского, в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено увеличение финансового участия населения. Однако для южноуральцев софинансирование благоустройства дворов останется на прежнем уровне — 3%. «Проект не должен стать для жителей региона дополнительным финансовым обременением», — подчеркнул глава региона.

Также был расширен минимальный перечень работ, который не предполагает софинансирования со стороны жителей. Теперь в него входит асфальтирование дворовых проездов и парковок, обустройство тротуаров, установка скамеек, урн и освещения во дворах. На формирование комфортной городской среды в регионе в 2019 году направят около 1,5 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

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