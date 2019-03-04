- 65.7956р. - 0.0189
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Южноуральцы добавят денег из своих карманов на благоустройство городов
04.03.2019 г. 16:27
Софинансирование работ по благоустройству дворов со стороны жителей составит 3%.
По словам губернатора Бориса Дубровского, в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено увеличение финансового участия населения. Однако для южноуральцев софинансирование благоустройства дворов останется на прежнем уровне — 3%. «Проект не должен стать для жителей региона дополнительным финансовым обременением», — подчеркнул глава региона.
Также был расширен минимальный перечень работ, который не предполагает софинансирования со стороны жителей. Теперь в него входит асфальтирование дворовых проездов и парковок, обустройство тротуаров, установка скамеек, урн и освещения во дворах. На формирование комфортной городской среды в регионе в 2019 году направят около 1,5 млрд рублей.
Фото с сайта gubernator74.ru
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