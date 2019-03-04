Территорию Каштакского бора увеличат на 218 гектаров

Источник изображения: gubernator74.ru

В 2019 году площадь Каштакского бора увеличат почти до 3 тыс. гектаров.

В этом году территория памятника природы Каштакский бор увеличится на 218,2 гектара, заявил губернатор Борис Дубровский. Он подчеркнул, что южноуральцы неоднократно обращались к властям с просьбой расширить охраняемую площадь лесного массива.

«Для нас важно сохранить лесной массив Каштакского бора от вырубок и будущих застроек», — отметил глава региона. Он поручил мэру Челябинска Владимиру Елистратову проработать этот вопрос.

Также в 2019 году на территории Каштакского бора высадят 5 тыс. саженцев сосны и ликвидируют незаконные проезды для автомобилистов. Сейчас площадь памятника природы составляет свыше 2,7 тыс. гектаров.

Источник изображения: gubernator74.ru

Все новости за 04.03.2019 г.»