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Территорию Каштакского бора увеличат на 218 гектаров
04.03.2019 г. 15:51
В 2019 году площадь Каштакского бора увеличат почти до 3 тыс. гектаров.
В этом году территория памятника природы Каштакский бор увеличится на 218,2 гектара, заявил губернатор Борис Дубровский. Он подчеркнул, что южноуральцы неоднократно обращались к властям с просьбой расширить охраняемую площадь лесного массива.
«Для нас важно сохранить лесной массив Каштакского бора от вырубок и будущих застроек», — отметил глава региона. Он поручил мэру Челябинска Владимиру Елистратову проработать этот вопрос.
Также в 2019 году на территории Каштакского бора высадят 5 тыс. саженцев сосны и ликвидируют незаконные проезды для автомобилистов. Сейчас площадь памятника природы составляет свыше 2,7 тыс. гектаров.
Источник изображения: gubernator74.ru
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