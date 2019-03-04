В Троицком районе 6-летнего ребенка забыли в школьном автобусе

Фото с сайта komionline.ru

Прокуратура провела проверку по информации о нарушении прав малолетней воспитанницы детского сада.

1 февраля 2019 года автобус с детьми приехал в поселок Березники. Из салона вышли все, кроме одной девочки. А педагог, которая их сопровождала, не удостоверилась в том, что автобус покинули все воспитанники. 6-летняя девочка осталась внутри и вернулась с водителем в поселок Бобровка, откуда ранее приехала из школы. Мужчина за рулем автобуса тоже не заметил, что в салоне находится пассажир, вышел из машины и закрыл ее. Девочка провела там около 20 минут, пока ее не обнаружили сотрудники школы, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки начальнику управления по делам образования Троицкого района прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

Кроме того, выяснилось, что видеозаписи с камер в школе хранятся всего три дня, а по закону срок должен составлять 30 дней. Прокурор направил в суд иск с требованием обязать бобровскую школу обеспечить архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней.

Фото с сайта komionline.ru

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