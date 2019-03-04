Брат арестованного мэра Чебаркуля записал видеообращение к Владимиру Путину

Фото с сайта pixabay.com

В сети опубликован видеоролик с обращением родственника арестованного главы Чебаркуля.

В ролике брат мэра Евгений Ковригин просит разобраться с «беспределом в городе». По его словам, Сергея Ковригина арестовали по ложному доносу. Причиной автор видео называет открытый конфликт мэра с двумя депутатами, которые строят в Чебаркуле десятиэтажные панельные дома. Также к уголовному преследованию брата, как полагает Евгений Ковригин, может быть причастен бывший сотрудник ФСБ. В 2013 году ему отошла часть водоканала. Однако в 2016-м договор с экс-сотрудником ФСБ был расторгнут. После этого у главы города начались проблемы: проверки и негативные публикации в СМИ, говорит брат мэра Чебаркуля.

«Хотят посадить честного человека, не чиновника-миллионера, не хапугу. Ковригин — это не тот чиновник, которого мы видим по телевизору, это обычный житель Чебаркуля. У него обычная двухкомнатная квартира, у него нет бизнеса, денег на счетах, у него обычная семья и дети ходят в обычную школу, но именно его сделали главным коррупционером города последних лет. Арестовали человека, который всю свою жизнь проработал на государство, на Чебаркуль, а заработал уголовное дело. Если Ковригин вор — где его миллион, где это все наворованное имущество? Не в этом все дело. Фактов-то никаких нет. Неугоден он», — рассказал Евгений Ковригин.

Евгений Ковригин просит Владимира Путина, главу ФСБ России Александра Бортникова и губернатора Бориса Дубровского обратить внимание на данную ситуацию.

В отношении Сергея Ковригина возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он получил взятку в размере более 50 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы за передачу объектов муниципальной собственности. Сергей Ковригин будет находиться под домашним арестом до 23 апреля.

Фото с сайта pixabay.com

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