В Челябинске бывшего замруководителя отдела СК отправили в колонию за взятку в 1 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске суд вынес приговор экс-заместителю начальника отдела СК по Курчатовскому району.

Экс-следователя признали виновным в получении взятки в размере свыше 935 тыс. рублей и превышении должностных полномочий. Суд установил, что с декабря 2017-го по февраль 2018 года мужчина получил через посредника от предпринимателя более 16 тыс. долларов.

За это следователь должен был вернуть бизнесмену изъятое в ходе обыска имущество, документы и деньги, а также отказать в возбуждении уголовного дела. Суд Тракторозаводского района приговорил мужчину к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу почти в 2 млн рублей. Кроме того, бывшего следователя лишили звания майора юстиции.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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