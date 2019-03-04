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В Челябинске бывшего замруководителя отдела СК отправили в колонию за взятку в 1 млн рублей
04.03.2019 г. 15:09
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске суд вынес приговор экс-заместителю начальника отдела СК по Курчатовскому району.
Экс-следователя признали виновным в получении взятки в размере свыше 935 тыс. рублей и превышении должностных полномочий. Суд установил, что с декабря 2017-го по февраль 2018 года мужчина получил через посредника от предпринимателя более 16 тыс. долларов.
За это следователь должен был вернуть бизнесмену изъятое в ходе обыска имущество, документы и деньги, а также отказать в возбуждении уголовного дела. Суд Тракторозаводского района приговорил мужчину к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу почти в 2 млн рублей. Кроме того, бывшего следователя лишили звания майора юстиции.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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