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Россельхознадзор запретил вывоз более 15 тыс. тюльпанов из Челябинской области в Казахстан
04.03.2019 г. 13:59
Фото с сайта pixabay.com
Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили два нарушения при вывозе 15 тыс. 600 тюльпанов в Казахстан.
Нарушения обнаружили в субботу, 2 марта, на КПП «Троицк». Тюльпаны из Московской области пытались вывезти на двух автомобилях в Костанай.
Фитосанитарные сертификаты страны-отправителя у перевозчиков отсутствовали. Цветы вернули на территорию России. Перевозчиков привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото с сайта pixabay.com
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