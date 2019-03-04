Россельхознадзор запретил вывоз более 15 тыс. тюльпанов из Челябинской области в Казахстан

Фото с сайта pixabay.com

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили два нарушения при вывозе 15 тыс. 600 тюльпанов в Казахстан.

Нарушения обнаружили в субботу, 2 марта, на КПП «Троицк». Тюльпаны из Московской области пытались вывезти на двух автомобилях в Костанай.

Фитосанитарные сертификаты страны-отправителя у перевозчиков отсутствовали. Цветы вернули на территорию России. Перевозчиков привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 04.03.2019 г.»