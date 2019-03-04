На Южном Урале осудили бухгалтера социального центра, которая выписывала себе премии

Фото с сайта kubnews.ru

Нагайбакский райсуд вынес приговор в отношении главного бухгалтера учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Женщину признали виновной в присвоении денег. Суд установил, что обвиняемая с 2014 по 2017 год составляла реестры о начислении себе и двум работающим родственницам завышенной зарплаты. В результате бюджету администрации района был нанесен ущерб в сумме свыше 1,3 млн рублей.

На земельный участок и жилой дом обвиняемой наложен арест. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал ее на 7 тыс. рублей. В пользу администрации района взыскана сумма ущерба, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта kubnews.ru

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