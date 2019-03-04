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В Копейске приставы на 45 суток остановили работу шумного завода
04.03.2019 г. 12:57
Судебные приставы приостановили деятельность копейского завода по производству комбикормов, на который жаловались местные жители.
Предприятие ООО «Макиз» располагается недалеко от частных домов. Местная жительница обратилась к специалистам Роспотребнадзора с жалобами на шум от завода. Проверка показала, что уровень шума и показатели пыли в доме заявительницы превышают нормы.
В суде представитель предприятия не согласился с претензиями. Он отметил, что организация ведет устранение нарушений. «Правда, в его речи преобладали глаголы в форме будущего времени: «будет установлен забор, будут установлены фильтры», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Суд постановил приостановить деятельность завода на 45 суток. В четверг, 28 февраля, судебный пристав опечатал зернодробильное оборудование.
Фото с сайта riavm.ru
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