Кто выбрасывает просрочку в мусорные баки? Во всех продуктовых сетевых магазинах Челябинской области пройдет проверка

Фото с сайта primpress.ru

«Народный контроль» проверит ситуацию по утилизации продуктов в торговых сетях.

Мониторинг работы магазинов начинается в понедельник, 4 марта, и продлится две недели. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» региональный координатор проекта Вадим Воробей, в проведении проверки задействуют 3 тыс. «народных контролеров». В первую очередь мониторинг коснется гипермаркетов. Общественники проверят, утилизируют ли эти магазины просроченные продукты так, как это предписывает закон, или просто выбрасывают в расположенные рядом мусорные баки.

«Мы хотим торговые сети призвать к порядку, чтобы работали центры утилизации и не было такого свободного доступа к выброшенным продуктам. Потому что даже сами граждане иногда не осознают, что эти продукты представляют угрозу для их здоровья. Там есть просроченные продукты, испорченные продукты, поврежденные плесенью и грибком, а это может вызвать серьезные последствия для здоровья», — прокомментировал Вадим Воробей.

Поводом для проверки стала информация, которая несколько дней назад появилась в ряде СМИ. Сообщалось, что пенсионеры забирают из контейнеров просроченные продукты, выброшенные из магазинов. Активисты «Народного контроля» осмотрят состояние контейнерных площадок, их ограждение, сам процесс утилизации.

«Крупные торговые сети, такие как «Ашан», имеют свои центры утилизации, У некоторых сетей эти центры находятся не внутри комплексов, а расположены отдельно, например, у «Магнита». Ряд магазинов не имеет своих пунктов утилизации, а заключает договоры со сторонними компаниями, которые специализируются на вывозе и уничтожении просроченных продуктов», — пояснил Вадим Воробей.

Если будут обнаружены нарушения, сначала общественники обратятся к руководству самих магазинов с рекомендацией работать по правилам. Если реакции на это не последует, тогда активисты сообщат в Роспотребнадзор, а при явной угрозе санитарному состоянию микрорайонов напишут заявления в прокуратуру, пообещал Вадим Воробей.

Фото с сайта primpress.ru

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