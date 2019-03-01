ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника миасского ракетного центра имени Макеева

Фото с сайта inkazan.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о получении взятки сотрудником предприятия из структуры Роскосмоса.

Сообщается, что оперативная группа ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника предприятия, связанного с Государственным ракетным центром имени Макеева. По информации «Ъ», возбуждено уголовное дело о получении взятки.

В начале февраля в ГРЦ имени Макеева побывал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Издание сообщает, что уголовное дело не связано с этим визитом и возбуждено по оперативным материалам.

Фото с сайта inkazan.ru

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