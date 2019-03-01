Оплошность мастера или намеренный ход автодилера? Жительница Челябинска несколько недель ездила на машине с обмотанными проволокой предохранителями

Фото: слушательница «Челябинского эха»

После установки автозапуска у официального дилера автомобиль челябинки начал глохнуть и дергаться. Визит в центр временно решил проблему, но через некоторое время она проявилась вновь. Что было не так с автомобилем и кто в этом виноват — своей историей автовладелица поделилась с «Челябинским эхом».

Проблемы с электрикой в машине и сигнализацией начались в декабре 2018 года — примерно через полторы недели после того, как подключили функцию автозапуска, рассказала жительница Челябинска Юлия.

«Я купила машину в 2017 году, сразу автозапуск решила не устанавливать. В начале декабря 2018 года захотела эту функцию добавить. Обратилась к официальному дилеру Lada — правда, не к тому, где покупала автомобиль, а к другому, но официальному. Машину посмотрели, сказали, что автозапуск установить можно, и установили», — рассказала челябинка.

Примерно через 10 дней проявилась первая неполадка — девушка завела машину с помощью автозапуска, а когда села в нее и пыталась поехать, автомобиль заглох. На следующий день при включении ближнего света фар машина начала дергаться, то же было при включении дальнего света.

«Машина дергалась, на приборной панели загорались лампочки аккумулятора и двигателя, срабатывали поворотники. После этого я стала бояться банально включить фары. А когда приехала домой и включила сигнализацию, машина не закрылась и вообще перестала реагировать на брелок и ключ. Вставляешь ключ в замок — а машина никак не реагирует, приборная панель не загорается, ничего не происходит. Через несколько минут все восстанавливается», — говорит Юлия.

После этого автовладелица обратилась к установщику автозапуска. Там сделали диагностику, которая показала пропадание питания, сообщила девушка.

«Произвели обжимку контактов в системе электрооборудования», — говорится в рабочем листе к заказ-наряду, ксерокопию которого сделали в дилерском центре по просьбе Юлии.

Представители дилера предложили девушке два варианта: оставить машину для тестирования в центре или ездить на ней самостоятельно до возможного повторного проявления проблемы. Сказали, что если неисправность возникнет вновь, то автомобиль нужно будет оставить на более длительную диагностику. Чуть более месяца девушка ездила без проблем, в конце января попала в аварию и через день после того, как забрала машину из сервиса, вновь столкнулась с прежней неисправностью.

«В этот раз к дилеру я не поехала, а отвезла машину к опытному электрику, которого мне посоветовали. Он нашел причину неисправности — дело было в предохранителях, которые находятся под капотом. Два из них, по 60 ампер, были перегоревшими и с обмоткой проволокой. Кто их такими установил, остается только догадываться. Мы склоняемся к тому, что такую пакость сделали при установке автозапуска. Зачем — здесь тоже догадки, ведь цена вопроса — 100 рублей. Скорее всего, это было сделано намеренно, чтобы я регулярно ездила к дилеру в поисках неисправности. Страшно представить, какие у меня потом могли возникнуть проблемы — поломка генератора, неисправность проводки или возгорание?» — возмущается девушка.

Примерно так выглядели предохранители, когда автоэлектрик достал их из блока. Изображенная на фото обмотка была сделана мастером для примера

Юлия сообщила, что, скорее всего, никаких письменных претензий предъявлять дилеру не будет, так как считает это бессмысленной тратой времени. «Вряд ли они признаются, что так работают. Скажут еще, что я сама такие предохранители установила. Обидно понимать, что к клиентам, которые несут им деньги, могут так относиться. Туда больше ни ногой», — резюмировала девушка.

Фото: слушательница «Челябинского эха»

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