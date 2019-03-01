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В избирком поступила заявка на проведение референдума по возврату прямых выборов мэра Челябинска
01.03.2019 г. 16:42
Активисты и сторонники «Открытой России» намерены устроить в Челябинске референдум по возврату прямых выборов мэра.
Избирательная комиссия региона приняла пакет документов. В него вошли протокол собрания инициативной группы жителей и ходатайство о регистрации инициативной группы. Активисты предлагают внести изменения в законодательство.
«Мы как жители Челябинска подаем в установленном порядке изменения в закон, чтобы прекратить превращение Челябинска в Детройт. Только конкуренция спасет ситуацию, в которой оказался город», — прокомментировал координатор «Открытой России» в Челябинске Денис Ибрагимов.
Сторонники прямых выборов отмечают, что существующая практика назначения главы Челябинска депутатами гордумы игнорирует интересы горожан.
«Люди никак не могут повлиять на исход «конкурса» на пост главы города, в результате его занимает чиновник, максимально удобный городским элитам, но не челябинцам. В этих условиях единственным способом сделать главу города ответственным перед жителями Челябинска является возврат к процедуре прямых выборов», — считает представитель челябинской «Открытой России» Кирилл Артюхов.
Фото с сайта www.amur.info
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