На 8 марта челябинские туристы предпочитают улетать в Дубай и Сочи

Фото с сайта www.tourprom.ru

В челябинских компаниях рассказали, куда горожане планируют лететь отдыхать в конце текущей недели.

Большой популярностью у челябинцев пользуются кратковременные туры на три-пять ночей. Несмотря на то, что праздничные выходные к 8 марта длятся всего три дня, с пятницы до воскресенья, некоторые берут отгулы, чтобы полноценно отдохнуть. Гендиректор туристической компании «Артемий Тур» Андрей Бахирев рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что наибольшим спросом в начале марта пользуются ОАЭ и Сочи.

«Если мы говорим про зарубежные направления, то это ОАЭ, чтобы быстро и легко долететь из Екатеринбурга, например на пять ночей. Также хорошо заполняется Сочи, то есть люди просто решили слетать подышать морским воздухом. Люди летят на Красную Поляну, в горнолыжку, хотя там очень большие очереди, или просто подышать, погулять, посмотреть на олимпийские объекты», — прокомментировал Андрей Бахирев.

Цены на путевки в Эмираты начинаются от 25 тыс. рублей за тур продолжительностью от трех до шести ночей. В Сочи можно улететь гораздо бюджетнее — за 12 тыс. рублей с перелетом, проживанием и завтраками, отметил Андрей Бахирев.

Другие направления у большинства собирающихся на экспресс-отдых челябинцев не слишком популярны. Как пояснила директор туристического агентства «Зенит» Ольга Арчибасова, в Таиланд или Вьетнам летят в основном те, кто взял полноценный отпуск.

«Самые популярные направления на мартовские праздники — это Сочи, Эмираты, иногда Турция. Все остальное, например, Юго-Восточная Азия — это для тех, кто может себе позволить лететь немного подольше по времени. Путевка туда начинается минимум от десяти ночей», — прокомментировала Ольга Арчибасова.

Фото с сайта www.tourprom.ru

Все новости за 01.03.2019 г.»