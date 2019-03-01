- 65.8895р. + 0.1325
- 74.9691р. + 0.1442
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
-
27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Главный онколог Челябинской области спрогнозировал рост заболеваемости раком в регионе
01.03.2019 г. 16:17
В 2018 году в Челябинской области выявили 16 тыс. 869 случаев онкологических заболеваний.
По сравнению с 2017-м прирост составил 326 больных, а в 2019 году ожидается увеличение еще на 340-350. Такие данные статистики привел главный онколог региона Андрей Важенин.
Прирост на 1-2% в год носит стабильный и многолетний характер. В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» Андрей Важенин пояснил, что причины такого роста носят скорее глобальный, чем локальный характер.
«Мы живем в многофакторном мире. Жизнь в большом городе по сути нефизиологична и вредна для человека. Влияют автомобильные выхлопы, характер питания, курение и алкоголь, промышленные выбросы, плохая вентиляция города. Вот что нарушило экосистему Челябинска? Застройка северо-запада высотными домами, которая нарушила продувание воздухом долины реки Миасс», — прокомментировал Андрей Важенин.
По словам Андрея Важенина, на территории с высокой степенью урбанизации неизбежно повышается количество раковых больных. Эта проблема носит всемирный характер. Онколог отметил, что Челябинская область вовсе не лидирует по ситуации с заболеваемостью раком в России — регион занимает 24-е место.
Фото с сайта pravmin74.ru
- 01.03.2019 г. Реконструкцию оперблока челябинского онкоцентра планируют завершить к концу года
- 01.03.2019 г. Лечить рак в челябинском онкоцентре будут с помощью протонного излучателя
- 06.02.2019 г. Южноуральцам расскажут о мерах профилактики рака
- 01.02.2019 г. В День борьбы с раком южноуральцев приглашают пройти флюорографию и маммографию
- 21.01.2019 г. У 700 южноуральцев во время диспансеризации заподозрили рак