- 65.8895р. + 0.1325
- 74.9691р. + 0.1442
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
-
27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
В Златоусте вынесли приговор двум чиновникам, которые ввели в городе режим ЧС
01.03.2019 г. 16:16
Замглавы Златоуста и экс-начальника учреждения «Капитальное строительство» признали виновными в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2016 году осужденные без конкурса заключили контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее они ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации без законных оснований.
В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Суд наложил арест на указанную сумму на коттедж и автомобили чиновников. Кроме того, замглавы Златоуста оштрафовали на 75 тыс. рублей, а экс-начальника учреждения «Капитальное строительство» — на 70 тыс. рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 01.03.2019 г. Экс-ректор челябинского педуниверситета незаконно начислял себе зарплату за работу над журналом
- 01.03.2019 г. «Единая Россия» приостановит членство в партии мэра Чебаркуля Сергея Ковригина
- 01.03.2019 г. Экс-ректора челябинского педуниверситета подозревают в незаконном получении дохода
- 22.02.2019 г. Скандальный завод в Златоусте, ГОК в Миассе, конкурс по выбору мэра в Челябинске
- 22.02.2019 г. Борис Дубровский: строительство кремниевого завода в Златоусте начнется после экологической экспертизы