В Златоусте вынесли приговор двум чиновникам, которые ввели в городе режим ЧС

Фото с сайта 74.мвд.рф

Замглавы Златоуста и экс-начальника учреждения «Капитальное строительство» признали виновными в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году осужденные без конкурса заключили контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее они ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации без законных оснований.

В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Суд наложил арест на указанную сумму на коттедж и автомобили чиновников. Кроме того, замглавы Златоуста оштрафовали на 75 тыс. рублей, а экс-начальника учреждения «Капитальное строительство» — на 70 тыс. рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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