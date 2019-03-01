Сергей Зырянов: элиты все чаще не связывают будущее своих детей с Челябинском

Директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов рассказал о тревожных настроениях челябинской элиты.

Сергей Зырянов в интервью агентству «Европейско-азиатские новости» заявил, что экономическая ситуация в Челябинске кардинально в лучшую сторону не меняется. В городе почти не открываются новые крупные производственные площадки. «Такие, что создают тысячу-две рабочих мест, обеспечивают 2-3-5% роста валового городского продукта. У нас не создаются элементы «сложной», новой экономики. Мы все еще продолжаем существовать на остатках запаса, промышленного задела, который был создан еще при СССР», — считает Сергей Зырянов.

Также социолог поделился мнением об отношении челябинцев к экологическим проблемам. «Челябинцы, говоря о плохой экологии, жалуются не только на саму проблему, но и на то, что она не была своевременно выявлена, диагностирована властями. И более того — что она не признавалась ими как проблема, ставшая критической для города», — отметил Зырянов. По его словам, многие челябинцы все чаще говорят, что не видят будущее для своих детей в Челябинске.

Сергей Зырянов упомянул исследование по этому поводу, которое делали сотрудники филиала Президентской академии в мае 2017 года. Тогда лишь 23% горожан, отвечая на вопрос «Где бы вы хотели, чтобы жили ваши дети?», назвали Челябинск. По мнению социолога, сейчас этот тренд, возможно, проявляется еще сильнее, особенно среди городской элиты и среднего класса.

Среди причин эксперт называет отсутствие устойчивого взаимодействия власти и общества. «Челябинск лишь часть России, и процессы, которые проходят у нас, — во многом следствие общероссийских процессов и тенденций», — добавил Зырянов. По словам социолога, нужны качественные изменения в институциональной среде общества и культуре городского сообщества.

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