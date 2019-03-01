Экс-ректор челябинского педуниверситета незаконно начислял себе зарплату за работу над журналом

Стали известны детали уголовного дела в отношении экс-ректора челябинского педагогического университета.

Во время работы в вузе ректор замещал должность главного редактора научного журнала университета, пишет Znak.com. За это он начислял себе зарплату. «Однако по закону он не имел права получать какие-либо денежные средства от этой деятельности, мог получать только зарплату ректора», — цитирует издание зампрокурора Центрального района Вадима Салыкаева.

Бывший ректор полностью признал свою причастность к преступлению. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении экс-ректора возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По данным следствия, в 2017 году он незаконно получил доход в сумме свыше 100 тыс. рублей при выпуске журнала университета.

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