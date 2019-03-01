- 65.8895р. + 0.1325
- 74.9691р. + 0.1442
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
-
27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Экс-ректор челябинского педуниверситета незаконно начислял себе зарплату за работу над журналом
01.03.2019 г. 15:40
Стали известны детали уголовного дела в отношении экс-ректора челябинского педагогического университета.
Во время работы в вузе ректор замещал должность главного редактора научного журнала университета, пишет Znak.com. За это он начислял себе зарплату. «Однако по закону он не имел права получать какие-либо денежные средства от этой деятельности, мог получать только зарплату ректора», — цитирует издание зампрокурора Центрального района Вадима Салыкаева.
Бывший ректор полностью признал свою причастность к преступлению. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении экс-ректора возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По данным следствия, в 2017 году он незаконно получил доход в сумме свыше 100 тыс. рублей при выпуске журнала университета.
- 01.03.2019 г. В Златоусте вынесли приговор двум чиновникам, которые ввели в городе режим ЧС
- 01.03.2019 г. «Единая Россия» приостановит членство в партии мэра Чебаркуля Сергея Ковригина
- 01.03.2019 г. Экс-ректора челябинского педуниверситета подозревают в незаконном получении дохода
- 19.02.2019 г. Зарплату ректора челябинского педуниверситета признали самой низкой среди всех руководителей российских вузов
- 31.10.2018 г. Главу Аргаяшского района будут судить за незаконное выделение земель на берегу озера Увильды