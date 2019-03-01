На ремонт челябинского театра оперы и балета потратят более 76 млн рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Депутаты Заксобрания области одобрили выделение средств на реконструкцию театра оперы и балета.

На ремонт театра из бюджета области выделили 76,5 млн рублей. На эти деньги реконструируют фасад и кровлю. Также запланирована реставрация ступеней у входа, колонн, лепнины и скульптур, которые находятся на крыше. В апреле будет проведен конкурс по выбору подрядчика. Работы планируют начать в мае и завершить летом 2019 года.

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске отремонтируют и другие театры. Работы пройдут практически во всех объектах, которые находятся на гостевых маршрутах, сейчас идет поиск подрядчиков, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» министр культуры Алексей Бетехтин.

«Идут операции по торгам, проектирование закончено было в прошлом году. Согласно проектам были выделены средства. Сейчас идет поиск подрядчиков. Работы должны завершить к концу году, какие-то работы будут в начале следующего года еще», — сообщил Алексей Бетехтин.

Кроме того, к 2020 году в Челябинске реконструируют фасады картинной галереи и филармонии.

Фото с сайта cheladmin.ru

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