В Челябинске пустили бесплатный троллейбус из-за того, что треть кондукторов ушла на больничный

Фото с сайта cheladmin.ru

На троллейбусном маршруте №12 появилась машина без кондуктора.

Бесплатный троллейбус вышел на линию в пятницу, 1 марта. На маршруте №12 «Молдавская-АМЗ» работает одна машина без кондуктора. Такое решение в «ЧелябГЭТ» приняли из-за нехватки кадров. Сейчас более 30% кондукторов городского электротранспорта пребывают на больничном, сообщили в пресс-службе компании.

Фото с сайта cheladmin.ru

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