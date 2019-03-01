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Дорожники назвали самые аварийные участки на федеральных трассах Челябинской области
01.03.2019 г. 14:36
Дорожники выявили наиболее проблемные участки на южноуральских трассах.
Специалисты управления федеральных дорог «Южный Урал» выявили в Челябинской области три места высокой концентрации ДТП. В список вошли два участка трассы М5. Первый находится на 1621-1622-м километре рядом с Усть-Катавом. Вторая опасная точка — это поворот на Чебаркуль на 1798-м километре трассы. Также в списке аварийных участков указан 30-й километр дороги Челябинск — Троицк.
В Курганской области специалисты насчитали четыре опасные точки. Для улучшения ситуации дорожники планируют обустроить на аварийных участках пешеходные переходы, нанести шумовые полосы, установить знаки ограничения скорости, светофоры и комплексы фотовидеофиксации.
В 2019 году во время ремонта дорожные службы будут использовать водоналивные блоки и разделители полос движения желто-красного цвета. Эта мера позволит сделать места проведения дорожных работ более заметными для автомобилистов, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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