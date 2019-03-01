В Челябинске закрылись аптеки «Доктор Алвик»

Фото с сайта www.vzsar.ru

В Челябинске прекратила работу крупная местная сеть аптек.

О прекращении работы сети стало известно в пятницу, 1 марта. Челябинцы столкнулись с тем, что аптеки закрылись на учет или ревизию. В итоге оказалось, что это уход компании с рынка.

Как сообщает 74.ru со ссылкой на собственный источник в фармацевтическом бизнесе, челябинскую сеть приобрела компания «Фармленд» — крупный федеральный игрок из Уфы. Эта сеть располагает 58 точками в городе. У «Доктора Алвика» в Челябинске было 90 аптек.

Фото с сайта www.vzsar.ru

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