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В Челябинске закрылись аптеки «Доктор Алвик»
01.03.2019 г. 14:30
Фото с сайта www.vzsar.ru
В Челябинске прекратила работу крупная местная сеть аптек.
О прекращении работы сети стало известно в пятницу, 1 марта. Челябинцы столкнулись с тем, что аптеки закрылись на учет или ревизию. В итоге оказалось, что это уход компании с рынка.
Как сообщает 74.ru со ссылкой на собственный источник в фармацевтическом бизнесе, челябинскую сеть приобрела компания «Фармленд» — крупный федеральный игрок из Уфы. Эта сеть располагает 58 точками в городе. У «Доктора Алвика» в Челябинске было 90 аптек.
Фото с сайта www.vzsar.ru
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