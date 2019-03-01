«Единая Россия» приостановит членство в партии мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

Фото с сайта gazeta-ch.ru

Из-за возбуждения уголовного дела членство главы Чебаркуля в партии «Единая Россия» приостановят.

Вопрос о приостановке членства обсудят на местном политсовете «Единой России» в понедельник, 4 марта.

Главу Чебаркуля задержали в пятницу, 1 марта, в рабочем кабинете. Сергея Ковригина подозревают в получении взятки, также он проходит по делу о превышении полномочий. Поводом стало вознаграждение, которое мэр получил от начальника чебаркульского водоканала Евгения Бородина. Два его предприятия в 2016 году постановлением главы города получили статус гарантирующего поставщика услуг по водоснабжению и водоотведению. При этом никаких конкурсных процедур не проводилось.

Фото с сайта gazeta-ch.ru



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