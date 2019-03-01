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В Челябинске 30 участков дорог находятся под угрозой подтопления
01.03.2019 г. 13:55
Фото с сайта news.sarbc.ru
Челябинские дорожники подготовят ливневую канализацию к весеннему паводку.
До 15 апреля в городе откроют и прогреют почти 2 тыс. решеток ливневки. Это будет сделано для беспрепятственного пропуска талой воды в канализацию. В администрации Челябинска составили перечень из 30 объектов улично-дорожной сети, которым во время паводка грозит подтопление — над ними усилят контроль.
Дорожные службы города сейчас занимаются проверкой работоспособности ливневой канализации, ремонтируют трубы, очищают и промывают их. В выходные и вечером дежурят бригады по водоотведению, подготовлен спецтранспорт и технические средства, сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото с сайта news.sarbc.ru
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