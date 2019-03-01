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На Южном Урале двух женщин осудили за хищение маткапитала на 7 млн рублей
01.03.2019 г. 13:33
Кунашакский райсуд вынес приговор соучастницам за хищение свыше 7 млн рублей.
Уголовные дела были возбуждены после прокурорской проверки. Суд установил, что женщины с 2009 по 2015 год незаконно обналичивали средства маткапитала через фиктивно созданный и подконтрольный им кооператив. В результате 23 семьям был причинен ущерб на общую сумму свыше 7 млн рублей.
Виновную в совершении всех эпизодов преступления приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Другую женщину осудили по 11 эпизодам. Ей назначили 3 года лишения свободы условно и штраф 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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