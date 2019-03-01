Реконструкцию оперблока челябинского онкоцентра планируют завершить к концу года

Фото с сайта pixabay.com

Главный онколог Челябинской области рассказал о ходе реконструкции онкологического диспансера.

Капитальный ремонт седьмого этажа центра стартовал в январе 2019 года. Сейчас там убрали старые перекрытия и началось обновление коммуникаций. Реконструкция касается операционного блока и реанимации. Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин заверил корреспондента «Челябинского эха», что работы не сказываются на качестве оказания помощи пациентам.

«Это будет современный оперблок XXI века со стерильными помещениями, с ламинарными потоками вентиляции. Реконструкция идет по графику. Это нас заставляет работать в более жестком режиме, но объем помощи мы не снижаем. Сейчас убраны старые перекрытия, входим в фазу монтажа новых коммуникаций. Оборудование начнет появляться где-то после лета», — прокомментировал Андрей Важенин.

Перед установкой оборудования в оперблоке обновят систему вентиляции. Завершить масштабную реконструкцию седьмого этажа планируется до конца года. В онкоцентре появятся универсальные операционные залы и возможности для внедрения новых методик лечения рака.

Фото с сайта pixabay.com



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