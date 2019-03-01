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Реконструкцию оперблока челябинского онкоцентра планируют завершить к концу года
01.03.2019 г. 13:30
Главный онколог Челябинской области рассказал о ходе реконструкции онкологического диспансера.
Капитальный ремонт седьмого этажа центра стартовал в январе 2019 года. Сейчас там убрали старые перекрытия и началось обновление коммуникаций. Реконструкция касается операционного блока и реанимации. Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин заверил корреспондента «Челябинского эха», что работы не сказываются на качестве оказания помощи пациентам.
«Это будет современный оперблок XXI века со стерильными помещениями, с ламинарными потоками вентиляции. Реконструкция идет по графику. Это нас заставляет работать в более жестком режиме, но объем помощи мы не снижаем. Сейчас убраны старые перекрытия, входим в фазу монтажа новых коммуникаций. Оборудование начнет появляться где-то после лета», — прокомментировал Андрей Важенин.
Перед установкой оборудования в оперблоке обновят систему вентиляции. Завершить масштабную реконструкцию седьмого этажа планируется до конца года. В онкоцентре появятся универсальные операционные залы и возможности для внедрения новых методик лечения рака.
Фото с сайта pixabay.com
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