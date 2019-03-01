Челябинцев предупредили о возможных сбоях с перелетами в Азию из-за индо-пакистанского конфликта

Фото с сайта pixabay.com

Турфирмы Челябинска получили предупреждения о возможных задержках рейсов из-за ситуации в небе над Индией и Пакистаном.

Пока ситуация никак не сказалась на турпотоке в страны Юго-Восточной Азии. Самолеты туда обычно летают через территорию Индии и Пакистана. Однако туроператоры получили предупреждения о вероятных перебоях в прибытии и отправлении рейсов в Таиланд и Вьетнам.

По словам гендиректора челябинской турфирмы «Артемий Тур» Андрея Бахирева, возможная задержка составит не более 30 минут.

«Пока только идет предупреждение о задержке рейсов в Таиланд и Вьетнам из-за обходного маневра, который не будет пролегать над Пакистаном или Индией. Рейсы возможно будут выполняться с задержкой на полчаса и будет постепенно идти их перенос. Но вживую пока ничего этого не увидели. Пока никаких отмен нет, туристы, которые летят на Гоа, все воспринимают нормально. У нас Россия, у нас люди очень бесстрашные, в любых ситуациях пытаются найти плюс, как то снижение цен на турпутевку», — прокомментировал Андрей Бахирев.

Влияния на рейсы в Китай инцидент не окажет — туда самолеты отправляются в основном через территорию России и самого Китая, пояснил эксперт. Ситуация в небе над Индией и Пакистаном обострилась 27 февраля. Сейчас там идут бои между самолетами ВВС двух странан. Пакистан закрыл свое воздушное пространство.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 01.03.2019 г.»