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Экс-ректора челябинского педуниверситета подозревают в незаконном получении дохода
01.03.2019 г. 12:25
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-ректора университета по факту превышения должностных полномочий.
В превышении полномочий подозревают бывшего ректора челябинского педагогического университета. По версии следствия, в 2017 году он незаконно получил доход в сумме более 100 тыс. рублей от деятельности по выпуску журнала учебного заведения.
Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники регионального управления МВД. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в пресс-службе областного управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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