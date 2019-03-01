Экс-ректора челябинского педуниверситета подозревают в незаконном получении дохода

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-ректора университета по факту превышения должностных полномочий.

В превышении полномочий подозревают бывшего ректора челябинского педагогического университета. По версии следствия, в 2017 году он незаконно получил доход в сумме более 100 тыс. рублей от деятельности по выпуску журнала учебного заведения.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники регионального управления МВД. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в пресс-службе областного управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

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