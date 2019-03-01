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Жителя Кусы отправили в колонию на 1,5 года за сбыт почти 10 тыс. фальшивых евро
01.03.2019 г. 11:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Кусы.
Суд установил, что с августа по ноябрь 2017 года южноуралец дважды просил свою знакомую слетать в Стамбул и забрать у неизвестного ей мужчины 16 тыс. евро. Женщина не знала, что деньги поддельные.
В октябре 2017-го мужчина обменял в банках Челябинска и Златоуста почти 10 тыс. евро на 630 тыс. рублей. Южноуральца приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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