Жителя Кусы отправили в колонию на 1,5 года за сбыт почти 10 тыс. фальшивых евро

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Кусы.

Суд установил, что с августа по ноябрь 2017 года южноуралец дважды просил свою знакомую слетать в Стамбул и забрать у неизвестного ей мужчины 16 тыс. евро. Женщина не знала, что деньги поддельные.

В октябре 2017-го мужчина обменял в банках Челябинска и Златоуста почти 10 тыс. евро на 630 тыс. рублей. Южноуральца приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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