В городском бору рядом с тропой пенсионеров вырубают деревья

Фото: Максим Еременко

Челябинцы жалуются на вырубку деревьев в городском бору.

О вырубке сообщил слушатель «Челябинского эха». «Лес за парком имени Гагарина рубят. Точнее уже делянку вырубили. Но территория там раза в четыре больше огорожена, чем вырубили. Все это вплотную прилегает к тропе пенсионеров», — рассказал он.

Как пояснил 31tv.ru руководитель «Шершневского лесничества» Юрий Золотухин, на территории ведется санитарная вырубка леса. Рабочие ликвидируют последствия пожара 2010 года. Тогда выгорел лес площадью более 7 га. Вместо спиленных сосен рабочие высаживают молодые деревья.

Фото: Максим Еременко

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