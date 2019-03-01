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В городском бору рядом с тропой пенсионеров вырубают деревья
01.03.2019 г. 11:34
Фото: Максим Еременко
Челябинцы жалуются на вырубку деревьев в городском бору.
О вырубке сообщил слушатель «Челябинского эха». «Лес за парком имени Гагарина рубят. Точнее уже делянку вырубили. Но территория там раза в четыре больше огорожена, чем вырубили. Все это вплотную прилегает к тропе пенсионеров», — рассказал он.
Как пояснил 31tv.ru руководитель «Шершневского лесничества» Юрий Золотухин, на территории ведется санитарная вырубка леса. Рабочие ликвидируют последствия пожара 2010 года. Тогда выгорел лес площадью более 7 га. Вместо спиленных сосен рабочие высаживают молодые деревья.
Фото: Максим Еременко
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