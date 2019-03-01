В Челябинске демонтируют около 40 незаконных вывесок в неделю

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске продолжают демонтировать вывески, не соответствующие дизайн-коду.

В четверг, 28 февраля, рабочие сняли четыре конструкции со здания на проспекте Ленина, 45. «Все они принадлежат юридическим лицам, которые не убрали их своими силами. Двое просили дополнительную отсрочку, но уже все сроки закончились», — цитирует пресс-служба мэрии Челябинска депутата гордумы Александра Галкина.

Предприниматели, чьи вывески признают незаконными, могут в течение месяца их исправить. Если ничего не меняется, конструкции демонтируют, а их владельцев штрафуют. Сейчас рабочие снимают около 40 незаконных вывесок в неделю. «В ближайшее время мы ждем для усиления дополнительные машины и людей, потому что объем работ очень большой», — добавил Александр Галкин.

Вывески на фасадах зданий Челябинска приводят в порядок согласно дизайн-коду к саммитам ШОС и БРИКС. В городе планируют заменить около 8 тыс. незаконных конструкций.

Фото с сайта cheladmin.ru

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