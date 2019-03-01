Каждый второй южноуралец признался, что не смог бы работать без интернета

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики исследовали зависимость жителей Челябинской области от интернета.

Опрос провел портал HeadHunter. 46% респондентов признались, что не смогли бы работать и учиться без доступа к интернету. Чаще всего такой ответ давали представители отраслей «маркетинг, реклама, PR», «высший менеджмент» и «закупки». 5% заявили, что их профессиональная деятельность не зависит от интернета. Так ответили 38% опрошенных представителей сферы «рабочий персонал».

Более 90% респондентов используют интернет в личных интересах хотя бы один раз в день. В основном южноуральцы проверяют почту, социальные сети, читают новости и книги, общаются через мессенджеры и слушают музыку. Челябинские компании лояльны к использованию интернета сотрудниками в личных целях, отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

«Запрет есть лишь в 35% организаций. Чаще всего о подобных строгих мерах говорят представители банковской сферы и производственники, реже всего – представители СМИ и искусства, а также работники сферы гостеприимства», — заявила она.

А в Башкирии и Красноярском крае запрет на использование интернета в личных целях действует в 47% компаний.

Фото с сайта pixabay.com



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