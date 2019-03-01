Лечить рак в челябинском онкоцентре будут с помощью протонного излучателя

Фото с сайта med-heal.ru

На территории онкологического диспансера в Челябинске планируют построить протонный центр.

Информация появилась на портале госзакупок. Согласно документации, на участке площадью почти 3 тыс. кв. метров вблизи онкодиспансера построят протонный центр. Начальная стоимость контракта составляет 13,3 млн рублей.

Главный онколог Челябинской области и руководитель онкоцентра Андрей Важенин пояснил, что появление протонного излучателя возможно только в структуре крупного лечебного учреждения. Протонный метод — один из видов лучевой терапии, который применяется для работы с опухолями в труднодоступных местах, рассказал Важенин корреспонденту «Челябинского эха».

«Это не панацея, этот метод не отменит существующие, а дополнит лечение некоторых форм онкологических заболеваний. Это лечение опухолей, расположенных в труднодоступных зонах, опухоли глаза и орбиты, детская онкология, головной мозг, некоторые поражения печени и почек. Сказать, что это для лечения рака конкретной локализации, будет очень неграмотно», — прокомментировал Андрей Важенин.

По словам Андрея Важенина, проектирование и строительство протонного центра займет до трех лет. Подрядчика по проектированию определят в конце марта. Победитель аукциона должен будет до 31 октября составить документацию и провести изыскания.

Фото с сайта med-heal.ru

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