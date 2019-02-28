Депутаты Заксобрания пожаловались на работу челябинской штрафстоянки

Фото с сайта ros-spravka.ru

Начальнику полиции области поступили жалобы от депутатов ЗСО на работу штрафстоянки на улице Энгельса.

Парламентарии потребовали у Сергея Богдановского проверить условия работы стоянки, которую открыли летом 2018 года. По словам депутата Семена Мительмана, которые приводит 74.ru, автолюбители вынуждены ждать свои машины по 6-7 часов в неотапливаемом помещении без удобств. Также челябинцы жалуются, что автомобили со штрафстоянок часто выходят с царапинами и прочими повреждениями.

Замглавы областного управления МВД Сергей Богдановский пообещал провести проверку работы специализированной стоянки на Энгельса и подготовить отчет. Для исключения повреждений машин ГИБДД жестко следит, чтобы автоэвакуаторы работали только в присутствии инспекторов ДПС, добавил он.

Фото с сайта ros-spravka.ru

Все новости за 28.02.2019 г.»