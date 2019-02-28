«Это точно лучший этап». Фоторепортаж с Кубка мира по фристайлу в Челябинской области

Фото: Анна Адианова

На Южном Урале прошли два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Лучшие по итогам двух дней спортсмены получили золотые короны, которые изготовили златоустовские мастера. Журналист «Челябинского эха» Анна Адианова подготовила фоторепортаж со склонов Уральских гор.

Первые финальные заезды состоялись в субботу, 23 февраля. В 2018 году в финальной стадии участвовали сразу семеро российских спортсменов. В этом году квалификационный отбор смог пройти только Сергей Ридзик. В финальном заезде россиянин занял 11-е место.

На входе на стадион болельщиков встречали ростовые куклы, которые с радостью фотографировались со всеми желающими.

Зрителей также приглашали поучаствовать в лотерее. Среди призов — горные лыжи и сертификат на отдых в гостинице «Солнечной долины».

Перед входом на стадион были установлены торговые лавки. Болельщики могли перекусить, приобрести валенки, свитеры, пряники с символикой чемпионата, шапки. Обычно цены на еду на спортивных мероприятиях кусаются, но здесь за 50 рублей можно было купить набор из хот-дога и горячего чая.

В этом году Челябинская область отмечает юбилей — 85 лет. В честь этого события на соревнования по ски-кроссу пришел даже верблюд.

Спортсмены свободно ходили среди зрителей. Некоторые болельщики не упускали возможность сделать селфи с лыжниками.

После награждения болельщики фотографировались со спортсменами, брали у них автографы.

Дети дарили иностранным спортсменам брелоки, игрушки и леденцы. Лыжники были тронуты вниманием со стороны маленьких болельщиков.

Швейцарка Фанни Смит назвала этап в Миассе лучшим среди тех, что были в этом году. «Тут отличная атмосфера, много болельщиков, музыка — это все создает ощущение лучшего этапа. Это точно лучший этап», — отметила она.

И в субботу, и в воскресенье в мужских соревнованиях победу одержал француз Бастиен Мидоль. Аналогичная ситуация сложилась и у женщин. Первое место на двух этапах заняла швейцарка Фанни Смит. Таким образом, спортсменов признали лучшими и вручили им золотые короны, изготовленные златоустовскими мастерами. Кстати, это уже второй трофей Фанни Смит. В прошлом году швейцарка тоже получила золотую корону по итогам соревнований в Миассе.

Этап кубка мира будут проводить в Миассе до 2022 года. Кроме того, горнолыжный курорт будет бороться за право принять чемпионат мира по фристайлу в 2025 году.

Фото: Анна Адианова

Все новости за 28.02.2019 г.»