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В Челябинской области полицейские спасли мужчину, который шел пешком из Ставрополья в Забайкалье
28.02.2019 г. 14:39
Златоустовские полицейские оказали помощь жителю Амурской области, который шел домой пешком.
36-летнего плохо одетого мужчину без документов подобрали на дороге близ Златоуста сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что он жил в Амурской области и уехал на заработки в Ставропольский край. Затем он решил вернуться домой, однако денег на обратную дорогу не было и мужчина решил пойти пешком. Путник питался и заряжал телефон в придорожных кафе.
Пройдя пешком две тысячи километров, мужчина понял, что дальше идти не сможет, и обратился в экстренные службы. Полицейские доставили его в опорный пункт, где напоили горячим чаем и дали теплую одежду. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, путника поместили в центр социальной адаптации. Сейчас решается вопрос с документами мужчины.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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