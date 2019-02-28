Владимир Мякуш предложил подумать о создании нового района в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске предложили создать восьмой район.

Инициатива возникла в ходе заседания Заксобрания в четверг, 28 февраля. Перед депутатами с докладом выступили представители полицейского главка. Начальник полиции Сергей Богдановский считает, что на северо-западе необходимо создать новый райотдел, что сделает обращение к правоохранителям более удобным для жителей.

Депутаты согласились с этой идеей и решили развить ее. Председатель ЗСО Владимир Мякуш предложил подумать о создании не только райотдела, но и целого нового района на западе Челябинска.

Спикер мотивировал такую инициативу тем, что город и его население растут и нынешнее деление все хуже отвечает этому тренду. Мякуш рекомендовал комитету по законодательству совместно с мэрией и гордумой рассмотреть вопрос о создании в Челябинске новой административно-территориальной единицы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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