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Владимир Мякуш предложил подумать о создании нового района в Челябинске
28.02.2019 г. 14:21
В Челябинске предложили создать восьмой район.
Инициатива возникла в ходе заседания Заксобрания в четверг, 28 февраля. Перед депутатами с докладом выступили представители полицейского главка. Начальник полиции Сергей Богдановский считает, что на северо-западе необходимо создать новый райотдел, что сделает обращение к правоохранителям более удобным для жителей.
Депутаты согласились с этой идеей и решили развить ее. Председатель ЗСО Владимир Мякуш предложил подумать о создании не только райотдела, но и целого нового района на западе Челябинска.
Спикер мотивировал такую инициативу тем, что город и его население растут и нынешнее деление все хуже отвечает этому тренду. Мякуш рекомендовал комитету по законодательству совместно с мэрией и гордумой рассмотреть вопрос о создании в Челябинске новой административно-территориальной единицы.
Фото с сайта cheladmin.ru
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